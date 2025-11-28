İklim Değişikliği Su Güvenliğini ve İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor: Yakın Doğu Üniversitesi Uyarısı

Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen seminere göre iklim değişikliği, insan sağlığı, su güvenliği ve yaşam kalitesini doğrudan tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:32
İklim Değişikliği Su Güvenliğini ve İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor: Yakın Doğu Üniversitesi Uyarısı

Yakın Doğu Üniversitesi'nde "İklim Değişikliği, Doğa ve İnsan" semineri: Kritik uyarılar

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği, Doğa ve İnsan" semineri, iklim krizinin doğa ve insan yaşamına etkilerini bilimsel veriler ışığında tartışmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte amaç, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilikten insan sağlığına; su güvenliğinden yaşam kalitesine uzanan çok boyutlu etkilerini somut örneklerle ortaya koymak ve farkındalık yaratmaktı.

Prof. Dr. Özge Özden: İklim değişikliği ulusal gündemin önceliği olmalı

Prof. Dr. Özge Özden, seminerin açılış konuşmasında iklim değişikliğinin ertelenemez bir kriz olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özden, "İklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, doğayı, toplumsal yaşamı, ekonomiyi ve insan sağlığını tehdit eden çok boyutlu bir krizdir" ifadelerini kullandı.

Konunun ülke gündeminde yeterince öncelik almadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özden, uluslararası çalışmalar ve projelerden elde edilen bilimsel birikimin paylaşılması gerektiğini ve bilimin ne yapılması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Salih Gücel: Sürdürülebilir planlama ve ekolojik farkındalık kritik

Prof. Dr. Salih Gücel sunumunda, iklim değişikliğinin sadece meteorolojik bir sorun olmadığını; atmosferdeki sıcaklık, nem, rüzgar ve yağış dinamiklerinin ekosistemleri ve insan yaşamını doğrudan etkilediğini anlattı. Sunumda paleoiklim verilerinin günümüz için taşıdığı önem ve insan faaliyetlerinin doğaya etkileri ele alındı.

Prof. Dr. Gücel, özellikle bitkilerin artan sıcaklık ve azalan su kaynaklarına verdiği tepkilere dikkat çekti. "İklim değişikliği doğrudan insan sağlığını, su güvenliğini ve yaşam kalitesini etkiliyor" diyerek, su stresi altındaki bitkilerin stomalarını kapatmasının enerji ve oksijen dengesini bozduğu, bunun da bitki ölümlerine kadar gidebilen zincirleme etkiler yarattığını örneklerle anlattı.

Artan şehirleşme, çölleşme ve vektör kaynaklı hastalıkların iklim değişikliğiyle daha büyük tehditler oluşturacağını belirten Prof. Dr. Gücel, aşırı hava olaylarının balık ölümleri, denizel istilacı türlerin artışı ve çölleşme eğilimi gibi etkilerine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Gücel, Fransa, İtalya ve Almanya’dan farklı üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortak yürütülen projelerden örnekler vererek, Kıbrıs adası için iklim değişikliğinin önemini özellikle vurguladı ve sürdürülebilir planlama ile ekolojik farkındalığın gerekliliğini ifade etti.

Seminer, iklim değişikliğinin çok katmanlı etkilerini bilimsel bir çerçevede ortaya koyarak, politika yapıcılar, akademi ve toplum için acil eylem çağrısı niteliğinde sonlandırıldı.

PROF. DR. SALİH GÜCEL

PROF. DR. SALİH GÜCEL

PROF. DR. SALİH GÜCEL VE PROF. DR. ÖZGE ÖZDEN

