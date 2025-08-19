DOLAR
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

İLBANK, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon lira finansman sağladı; kaynak itfaiye filosu ve afet dayanıklılığı yatırımlarında kullanılacak.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:25
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye geçmesiyle kamuoyunun gündeminde kalırken, kent için çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğini açıkladı. Çerçioğlu, Aydın'a yönelik ilk büyük müjdeyi duyurdu: İLBANK ile imzalanan anlaşma sonucunda Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon lira tutarında finansman sağlandı.

Sağlanan bu kaynağın, kentin afetlere karşı direncini arttırmak ve acil müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla kullanılacağı belirtildi. Anlaşma, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından atılan imzalarla resmiyet kazandı.

İtfaiye Filosuna Büyük Yatırım

Finansmanın somut adımlarından biri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının araç filosuna yapılacak yenileme olacak. Anlaşma kapsamında itfaiye envanterine, donanımı son teknoloji olan 40 yeni araç dahil edilecek. Modern araçlar sayesinde müdahale süresi kısalacak ve hizmet, şehir merkeziyle birlikte Aydın'ın en ücra mahallerine de ulaşabilecek.

Başkan Çerçioğlu'ndan Açıklama

İmza töreninin ardından konuşan Başkan Çerçioğlu, kent için sağlanan finansmanın önemine vurgu yaptı ve şu ifadelere yer verdi: “Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın'ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İller Bankası tarafından sağlanan bu büyük kaynak, projelerimize adeta bir can suyu olacak. Bu finansmanla birlikte yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun.”

860 milyon lira tutarındaki bu destek, Aydın'ın acil müdahale kapasitesini artırmaya yönelik stratejik yatırımlarda kullanılacak şekilde planlanıyor.

