İlkadım Belediyesi'nden Kızılay'a Kan Desteği: Personelden Yoğun Katılım

İlkadım Belediyesi'nden Kızılay'a Kan Desteği

Belediye personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Samsun’un İlkadım Belediyesi personelleri, belediye ana hizmet binasında kurulan kan bağış noktasında kan vererek Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyaya destek oldu. Nokta, kan stoklarındaki ihtiyacı karşılamak amacıyla hizmet verdi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belirli periyotlarla belediye ana hizmet binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan personele ve bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

"Kan bekleyenlere umut oluyoruz"

“Kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olmak için İlkadım Belediyesi olarak önemli bir adım atıyoruz. Ulusal ve uluslararası ihtiyaç durumunda anında yardıma koşan Türk Kızılayı’na bu desteği vermekten gurur duyuyoruz. Belediye personellerimiz ve belediyemize gelen vatandaşlarımız, burada kan bağışında bulundular. Düzenli kan bağışında bulunmak, kan bekleyen hastaların hayatlarının kurtulmasına vesile olmaktadır. Ayrıca kan bağışı yapmak kişisel sağlığımıza olumlu faydalarının yanı sıra, toplumsal bir ihtiyaçtır. Unutulmamalıdır ki, bizler veya yakınlarımız, her an kana ihtiyacı duyabiliriz. Belirli aralıklarla kan bağışlarımızı yapabilirsek, kan bekleyen hayatlara can oluruz. Unutulmamalıdır ki, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır” dedi.

Etkinlikte, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın yanı sıra; Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdür Dr. Muhsin Yıldırım, başkan yardımcıları ve birim müdürleri yer aldı.

İLKADIM BELEDİYESİ PERSONELLERİ, TÜRK KIZILAY ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELEDİYE ANA HİZMET BİNASINDA, KAN STOKLARINDAKİ İHTİYACI TAMAMLAMAK İÇİN KURULAN KAN BAĞIŞI NOKTASINDA KAN BAĞIŞINDA BULUNDU. İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, BELİRLİ PERİYOTLARLA BELEDİYE ANA HİZMET BİNASINDA DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK VEREN PERSONELLERE TEŞEKKÜR ETTİ.