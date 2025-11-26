İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, doğru kaynak yönetimi ve mali disiplinle borçsuz belediye yapısını koruyarak ilçeye yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:05
Başkan Kurnaz: Mali disipline önem veriyoruz

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, doğru kaynak yönetimi ve güçlü mali disiplin sayesinde belediyenin borç yükünden arındığını ve hizmet üretimini kesintiye uğratmadan sürdürdüklerini açıkladı.

İlkadım Belediyesi, mali yük oluşturmadan hizmet üretme ve ilçede yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik stratejik yatırımlar ile dikkat çekiyor. Başkan Kurnaz’ın göreve gelmesiyle sağlanan disiplinli mali yönetim, kentte birçok kalıcı yatırımın hayata geçirilmesini sağladı.

Başkan Kurnaz, uyguladıkları politikayı şu sözlerle aktardı:

"Milletin parasını yine milletimize harcıyoruz. Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimiz için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İlkadım Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz ilk günden itibaren ’borçsuz belediye’ olma yolunda kollarımızı sıvamıştık. Bugün geldiğimiz noktada, günü geçmiş borcu olmayan bir belediye haline geldik. Bu noktaya gelirken hemşehrilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet ulaştırma noktasında birçok yatırımı da ilçemize kazandırdık, kzandırmaya da devam ediyoruz. Bu mali disiplini sağlama sürecimizde vatandaşımıza sunduğumuz hizmetleri de aksatmadık ve bu hizmetleri yaparken de kendi öz kaynaklarımızı kullanmaya özen gösterdik. Bu sayede de ciddi tasarruf sağladık"

Belediyenin mali yapısındaki güçlenmeyi değerlendiren Kurnaz, modelin sürdürülebilir başarıyı getirdiğini belirtti:

"Ortaya koyduğumuz mali disiplin sayesinde İlkadım Belediyesi, belediyecilikte sürdürülebilir başarıyı elde etmiş oldu. Mali açıdan güçlü, yatırım programı istikrarlı, şeffaf yönetim anlayışı ve tasarruf politikalarıyla yerel yönetimlerde örnek bir model noktasına gelmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarının elde edilmesi için gayret gösteren tüm personellerimize teşekkür ediyorum. İlkadım Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte; borçsuz belediye yapımızı koruyarak, ilçemize değer katan yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Yetkililer, önümüzdeki dönemde de öz kaynak kullanımına ve şeffaf bütçe yönetimine öncelik verileceğini, böylece hizmetlerin kesintisiz ve sorumluluk bilinciyle yürütülmeye devam edeceğini vurguluyor.

