İlkbaharın Renkleriyle Yıldız Dağları Canlandı

Doğanın Uyanışı: Yıldız Dağları'nda İlkbahar

Trakya'nın Karadeniz kıyısında yer alan Yıldız Dağları, ilkbaharın gelişiyle yeşilin farklı tonlarıyla bezendi. Kış mevsiminin zorlu geçmesi sonrası Kırklareli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde havalar ısındı.

Rengarenk Çiçekler ve Doğa Yürüyüşlerine Eşsiz Manzaralar

Ormanlık alanlarda açan beyaz, mor ve sarı renklerdeki çiçekler, bölgeye ayrı bir güzellik katarken, doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunmakta.

Kültür ve Turizm Müdürü'nden Çağrı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları'nın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu vurguladı. Şen, "Yıldız Dağları, eşsiz doğasıyla yılın her döneminde ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle bu dönemde yeşilin farklı tonları ve açan çiçeklerle adeta bir tabloyu andırıyor. Yerli ve yabancı turistlerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Trakya'nın Karadeniz kıyısında, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Yıldız Dağları'nın etekleri, ilkbaharın gelişiyle yeşilin farklı tonlarına büründü. Kış mevsiminin zorlu geçtiği Kırklareli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde havaların ısınmasıyla doğa yeniden hayat buldu.

Trakya'nın Karadeniz kıyısında, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Yıldız Dağları'nın etekleri, ilkbaharın gelişiyle yeşilin farklı tonlarına büründü. Kış mevsiminin zorlu geçtiği Kırklareli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde havaların ısınmasıyla doğa yeniden hayat buldu.