İmamoğlu, Başakşehir'de Hızır Lokması Paylaşımında Alevi İnancına Vurgu Yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'nde Hızır Lokması etkinliğine katılarak Alevi inançlarına destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:28
İmamoğlu, Başakşehir'de Hızır Lokması Paylaşımında Alevi İnancına Vurgu Yaptı

İmamoğlu, Hızır Lokması Paylaşımına Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'nde gerçekleştirilen Hızır Lokması Paylaşımı etkinliğine katıldı. Bu yüzyıllardır süregelen gelenek, toplumun bir araya gelerek dayanışma içinde olmasını sağlamaktadır.

Alevi İnancına Destek Verdi

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Alevi vatandaşların inancına, yaşamına ve kamu hizmetlerine olan ihtiyaçlarının helallik ve önem taşıdığını belirtti. "Annelerin ak sütü kadar helal" ifadesiyle konuşmasına dikkat çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzda ilk kez kapsayıcı bir biçimde 110 cemevimizin tamamıyla irtibat kurmuş, onlarla dayanışma içerisinde olmuş ve bunu daha da geliştirerek olmaya devam edeceğiz. Her türlü bakım, tamirat, onarım hususunda elimizden gelen tüm destekleri sunma gayretindeyiz."

Hizmetler Sınır Tanımıyor

İmamoğlu, İstanbul ile sınırlı kalmayarak Tunceli Pülümür'deki Pir Sultan Evi'ni restore ettiklerini ve Hacıbektaş ilçesine de önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma etkinliklerinde düzenleyici ortak olduklarını hatırlattı.

Cemevleri İbadethane Olarak Tanındı

İmamoğlu, Eylül 2024'te İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla alınan karar ile Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu vurguladı. Bu müdürlüğün yönetmeliğinde cemevlerinin de ibadethane olarak tanınması yönünde yapılan düzenlemenin önemine dikkat çekti:

"Cami, mescit, cemevi, kilise, sinagog gibi ibadethanelerimizi kapsayan bir yaklaşım sergiliyoruz. Cemevlerini de bir ibadethane biçimiyle belediyemizin yönetmeliğine kattık."

İmamoğlu'nun bu açıklamaları, İstanbul'daki tüm inanç mensupları için kapsayıcı bir hizmet anlayışının benimsendiğini göstermektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'ndeki Hızır Lokması Paylaşımı'na katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'ndeki Hızır Lokması Paylaşımı'na katılarak konuşma yaptı.

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