İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Ön Seçime Başvurdu

İmamoğlu, CHP'de Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Adım Attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime katılmak için başvurusunu yaptı. İmamoğlu, başvurusunu avukatı aracılığıyla gerçekleştirirken, bu önemli süreçte yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Başvuru Sürecine Dair Detaylar

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, CHP Genel Merkezine giderek başvuru dilekçesi ve gerekli belgeleri Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'ye teslim etti. Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Başvurumuzu yaptık. Böyle tarihsel bir sürecin parçası olmak benim için mutluluk ve onur kaynağı. Hayırlı olmasını diliyorum herkes için, milletimiz için.” dedi.

İmza Sayısı Hakkında Bilgi

Toplanan imza sayısı ile ilgili soruları yanıtlayan Pehlivan, “Parti açıklamasını yapar.” şeklinde konuştu.