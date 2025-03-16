İmamoğlu, Erzincan'da Partililerle Buluştu: Seçim ve Eğitimde Kumpasları Eleştirdi

İmamoğlu, 23 Mart’ta yapılacak ön seçim için Erzincan’da partililerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim öncesi Erzincan’da partililerle bir araya geldi.

Sahte Diplomalar ve Kumpaslar

Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Nermi Tombul Caddesi üzerinde konuşma yapan İmamoğlu, hakkında açılan “sahte diploma” soruşturmasına değindi. İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her geçen gün yeni bir dava, her sabah yeni bir kumpas peşindeler. Anamın ak sütü kadar helal diplomamı 35 yıl sonra iptal etmek için kumpaslar kuruyorlar. Saraydan herkesi arıyorlar. Şimdi de usulsüz ve şekil, şartını bile taşımayan sözüm ona YÖK raporu diye bir raporla kumpaslarına kumpas ekleme peşindeler. Bunların hepsini Ekrem ağrısı tutmuş. Şartları karşılamışım da geçmişim kardeşim. Bunu YÖK de üniversite de fakülte de söylüyor."

İmamoğlu, üniversitedeki baskılara da dikkat çekerek, "İnsanları zora düşürüyorlar. Dekan istifa etmek zorunda kalıyor. Rektörü zorluyorlar, onu zorluyorlar, bunu zorluyorlar. Üniversite, toplanması gerekenden iki gün önce toplanmış diye diplomayı iptal edeceklermiş. Allah ıslah etsin." dedi.

Partililere Oy Kullanma Çağrısı

23 Mart’ta yapılacak ön seçimi hatırlatan İmamoğlu, partililere çağrıda bulunarak oy kullanmalarını istedi. Kullanılan oyların ülkenin kaderine yön vereceğini vurgulayan İmamoğlu, "Haftaya güç ve yetki sizde, güçlü bir başlangıç yapacaksınız. Vereceğiniz her bir oyla memleketi bu kötü sistemin yarattığı belalardan kurtaracaksınız. Milleti birleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Devleti yeni baştan güçlü bir şekilde inşa edecek iktidar kurmak için yola çıkacaksınız." diye konuştu.

Son olarak, partililere, sandıkta birleşme çağrısı yapan İmamoğlu, "Türkiye’nin bütün muhalif partilerini hukuksuzluğa ve yolsuzluğa karşı birleştireceğiz. Ülkenin geleceğini birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Erzincan’da partililerle bir araya geldi. İmamoğlu, partililere hitap etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Erzincan’da partililerle bir araya geldi. İmamoğlu, partililere hitap etti.