İmamoğlu'nun Yolsuzluk Soruşturmasındaki Savcılık İfadesine Ulaşıldı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Savcılığa Verdiği İfade Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik devam eden "yolsuzluk" soruşturması kapsamında verdiği savcılık ifadesine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında birçok suçlamayı kapsıyor. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ciddi iddialar yer alıyor.

İfadesinin Ayrıntıları

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yaklaşık 2,5 saat süren ifadesinde İmamoğlu, kendisine gösterilen fotoğraflara ilişkin, "Ben fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum." yanıtını verdi. İmamoğlu, sorgulama sırasında, kendisi ile ilişkili olan kişilerin fotoğraflarının listesinin sunulmasını şahsına uygun bulmadığını ifade etti.

Kamulaştırma İşlemleri ve Savunma

İmamoğlu, Sarıyer İlçesi Reşitpaşa Mahallesi'nde yer alan 624 ada, 175 parseldeki kamulaştırma sürecinin tamamen belediyenin amaçları doğrultusunda, bölgeyi yeşil alan olarak topluma kazandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. "Belediye olarak binlerce kamulaştırma işlemi yaptık, bu da sadece bir tanesi," diye ekledi.

Yasemin Eroğuz tarafından satın alınan arazinin alımında Türkiye İş Bankası’ndan alınan iki ayrı kredinin kullanıldığını ve ödemelerin bu krediler ile gerçekleştirildiğini vurgulayan İmamoğlu, inceleme yapılmasını istedi.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik Vurgusu

Şüpheliler hakkında bilgisi olmadığını savunan İmamoğlu, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin önemine değinerek, "Kamu yöneticisi olarak gizlilik olamaz," dedi. Ayrıca, son günlerde polis eşliğinde gerçekleştirilmiş gözaltı işlemlerinin yanlışlığını vurguladı ve yaşanan olayların kamuoyunda huzursuzluğa neden olduğunu belirtti.

Sonuç Olarak

İmamoğlu, hukuki mücadele vermeye devam edeceğini belirtip, "Namusuma leke getirecek uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğim," diyerek ifadesini tamamladı.