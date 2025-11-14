İnegöl'de 5 Yaşındaki Çocuğa Kaynar Su Döktü

İnegöl'de oynayan 5 yaşındaki Ali İhsan A., ocaktaki çaydanlıktaki sıcak suyun devrilmesi sonucu vücudunda 2. derece yanıklarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:19
Mesudiye Mahallesi'ndeki evde meydana gelen kazada çocuk yanık ünitesine kaldırıldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Sonbahar Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Evde oynayan 5 yaşındaki Ali İhsan A., ocaktaki çaydanlığa dokunması üzerine çaydanlıktaki sıcak su çocuğun üzerine devrildi.

Çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluştu. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

