İnegöl'de Kebapçıya Giren Hırsızı Sopayla Kovalamaya Çalıştı — Anlar Kamerada

İnegöl'de Kebapçıya Giren Hırsızı Sopayla Kovalamaya Çalıştı

Güvenlik kameralarına yansıyan anlar ve işyeri sahibinin müdahalesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kebapçıda gece saatlerinde defalarca meydana gelen hırsızlık olayı, işyeri sahibinin güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Olay, 12 Kasım saat 05.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki işyerinde gerçekleşti. Güvenlik kameralarında, sabah 05.00'te işyerine gizlice giren bir şüphelinin kasadaki paraları aldığı görüldü. Yapılan geriye dönük incelemede aynı kişinin dükkâna defalarca girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Durumu fark eden işyeri sahibi, şüphelinin sık girdiği saatlerde dükkânda pusu kurdu. Şüpheli yeniden içeri girdiği anda harekete geçen esnaf, elindeki sopa ile onu yakalamaya çalıştı; ancak kısa süreli kovalamaca sonrası hırsız kaçmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İşyeri sahibi Soner Özen, yaklaşık 50 bin liralık zarar olduğunu belirtti. Özen, güvenlik kayıtlarında 15-16 yaşlarında bir çocuğun camdaki kilidi elle zarar vererek açtığını, paraları aldıktan sonra aynı şekilde kapatıp iz bırakmadan kaybolduğunu fark ettiklerini söyledi. Özen'in sözleri şöyle aktarıldı: "Günlerdir kasa kontrollerini yaparken fark ettim ki bozuk paraların bir kısmı ortadan hep kayboluyor. Güvenlik kameralarını izlediğimiz sırada 15-16 yaşındaki bir çocuğun köşe camdaki kilit noktasına eliyle zedeleyip rahat bir şekilde açtığını fark ettik. Paraları aldıktan sonra tekrardan oraya aynı şekilde kapatıp iz bırakmadan kaybolduğunu fark edince biz de pusuyu kurduk. Gelince bu sefer camların açık olmadığını gördü, giderken o anda yakalamaya çalıştım. Çok bu konularda profesyonel tebrik ederim, baya hızlı kaçıyor. Çocuğun kim olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla 100'e yakın iş yerine girmişliği var. Yine ucuz kurtuldu ama şahsı biliyoruz artık. Çocuk Büronun haberi var. Ama bizim istediğimiz bir şey var. Böyle bir iş yerine musallat olanların geri salınması hoş değil. Ya başımızı belaya soksa. Gelip iş yerimizi yaksa ne olacak?"

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

