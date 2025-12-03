İnegöl'de Marketin Yük Asansöründe İşçi Ağır Yaralandı

İnegöl'de markette iş kazası: Yük asansöründe sıkışma

Genç işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana gelen kazada, yük asansöründen malzeme indirirken Yeter B. (21) isimli genç işçinin kafası asansöre sıkıştı.

Yaralı kadın, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanan işçi İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine ambulansla sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

ZİNCİR MARKETİN YÜK ASANSÖRÜNDE SIKIŞAN GENÇ AĞIR YARALANDI