İnegöl'de Marketin Yük Asansöründe İşçi Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl'de Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir marketin yük asansöründe kafası sıkışan Yeter B. (21) ağır yaralandı; İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 23:27
İnegöl'de markette iş kazası: Yük asansöründe sıkışma

Genç işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana gelen kazada, yük asansöründen malzeme indirirken Yeter B. (21) isimli genç işçinin kafası asansöre sıkıştı.

Yaralı kadın, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanan işçi İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine ambulansla sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

