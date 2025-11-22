İnegöl'de mobilya imalathanesinde çatı yangını kontrol altına alındı

İnegöl Mahmudiye Mahallesi'ndeki 2 katlı mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, İnegöl İtfaiyesi ekiplerince yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:37
İnegöl'de mobilya imalathanesinde çatı yangını kontrol altına alındı

İnegöl'de mobilya imalathanesinde çatı yangını

Olayın kısa özeti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Galip Sokak adresinde bulunan 2 katlı imalathanenin çatı katında meydana geldi.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnegöl İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İNEGÖL MOBİLYA SANAYİNDE YANGIN

İNEGÖL MOBİLYA SANAYİNDE YANGIN

İNEGÖL MOBİLYA SANAYİNDE YANGIN

İLGİLİ HABERLER

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
7
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor