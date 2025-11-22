İnegöl'de mobilya imalathanesinde çatı yangını kontrol altına alındı

İnegöl'de mobilya imalathanesinde çatı yangını
Olayın kısa özeti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Galip Sokak adresinde bulunan 2 katlı imalathanenin çatı katında meydana geldi.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnegöl İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
