İnegöl'de traktörün hidrolik sistemine sıkışan çiftçi yaralandı

İnegöl'de Engin A. (45), traktörün hidrolik sistemini tamir ederken eli sıkıştı; ağır yaralanan çiftçi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 20:12
İnegöl'de traktörün hidrolik sistemine sıkışan çiftçi yaralandı

İnegöl'de traktörün hidrolik sistemine sıkışan çiftçi yaralandı

Olayın ayrıntıları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, traktörün hidrolik sistemini tamir ettiği sırada yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Bilal Mahallesi’nde meydana geldi.

Engin A. (45), traktörün hidrolik sistemini takarken bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini sıkıştırdı. Eli parçalanan şahıs, bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde görev yapan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA ELİNİ TRAKTÖRÜN HİDROLİK SİSTEMİNE SIKIŞTIRAN...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA ELİNİ TRAKTÖRÜN HİDROLİK SİSTEMİNE SIKIŞTIRAN ÇİFTİ YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA ELİNİ TRAKTÖRÜN HİDROLİK SİSTEMİNE SIKIŞTIRAN...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
2
Antalya'da Estetik Operasyon: Karaciğer Nakli Geçiren Alman Kadın Öldü
3
Erdoğan: Karakutu İncelemesiyle 20 Şehidin Nedeni Netleşecek
4
Bolu'da Ağaç Kazası: Seyid Ahmet Özay (52) Hayatını Kaybetti
5
Siirt'te Bayraktepe'de 11 şehit dualarla anıldı
6
Bartın'ın Duayen Gazetecisi Hikmet Sönmez Evinde Ölü Bulundu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler