İnegöl'de traktörün hidrolik sistemine sıkışan çiftçi yaralandı
Olayın ayrıntıları
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, traktörün hidrolik sistemini tamir ettiği sırada yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Bilal Mahallesi’nde meydana geldi.
Engin A. (45), traktörün hidrolik sistemini takarken bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini sıkıştırdı. Eli parçalanan şahıs, bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde görev yapan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
