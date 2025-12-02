İnegöl'den İstanbul'a giden Yusuf Ülgen 25 gündür kayıp

İnegöl’den İstanbul’a çalışmaya giden 26 yaşındaki Yusuf Ülgen 25 gündür kayıp. Ailesi, görenlerin 0 (542) 426 14 60 ile iletişime geçmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:54
Aile yardım çağrısı yapıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinden çalışmak için İstanbul’a giden 26 yaşındaki Yusuf Ülgen 25 gündür kayıp. Ailesi, gençten bir süredir haber alamadıklarını belirterek kamuoyundan ve görgü tanıklarından yardım istedi.

Ailenin verdiği bilgilere göre Ülgen’in 1.75 boylarında ve esmer tenli olduğu öğrenildi. Yakınları, günlerdir süren aramalarına rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

Aile, Yusuf Ülgen’i gören veya yerini bilenlerin 0 (542) 426 14 60 numaralı telefon üzerinden kendileriyle iletişime geçmesini istiyor. Herhangi bir bilgiye sahip olanların paylaşması, gencin bulunması açısından büyük önem taşıyor.

