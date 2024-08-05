Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İngiltere'de Dezenformasyonun Görülen Etkileri: Aşırı Sağcı Şiddet Dalgalanması

Dezenformasyon, İngiltere'de Müslümanlara yönelik aşırı sağcı şiddeti tırmandırdı. Southport'taki bıçaklama olayı sonrası gerilim yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:03
İngiltere'de Dezenformasyonun Görülen Etkileri: Aşırı Sağcı Şiddet Dalgalanması

İngiltere'de Dezenformasyon ve Aşırı Sağcı Şiddet

İngiltere'nin Southport kentinde yaşanan bıçaklama olayı, Müslümanları hedef alan dezenformasyon ile aşırı sağcıların sokak şiddeti arasında bir bağ kurdu.

Southport Olayı ve Failin Kimliği

29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırgan, üç çocuğun yaşamını yitirmesine ve on çocuğun yaralanmasına neden olan bir bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan, 18 yaşından küçük olduğu için ilk başta kimliği gizli kalıyordu; ancak, daha sonra adı Axel Muganwa Rudakubana olarak açıklandı.

Aşırı Sağcıların Yalan Haberleri Yayması

Saldırganın kimliğinin açıklanmamasını fırsat bilen aşırı sağcı gruplar, sosyal medya aracılığıyla spekülatif paylaşımlar yaptı. Saldırganın göçmen ve Müslüman olduğu yönündeki yanlış bilgiler, bir ırkçı nefret eylemi dalgasını tetikledi.

Hakim Kararı ve Yargılama Süreci

Yargıç Andrew Menary, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek adına Axel’in kimliğinin açıklanmasını istedi. Axel, 1 Ağustos'ta mahkemeye çıkarıldı ve cinsel saldırı suçlaması ile yargılanmaya devam ediyor. Dönemin duruşmasında, saldırgan yüzünü örtü ile kapatmıştı.

Ülke Genelinde Aşırı Sağcı Eylemler

Southport'taki olayın ardından, aşırı sağcı grupların protestoları devasa bir şiddet dalgasına yol açtı. Aşırı sağcılar, Southport'taki Islamic Society Camisine taşlı saldırılarda bulundu ve polisle çatışmalara girişti. Yaşanan gerginlik, Sunderland ve diğer birçok kente sıçradı, burada da camilere yönelik saldırılar gerçekleşti.

Daha sonra, Bristol, Hull, Blackpool ve Manchester gibi birçok şehirde aşırı sağcı protestolar görüldü. Bu olaylar, toplumda büyük bir paniğe ve gerilime yol açtı.

Sonuç

İngiltere'deki bu olaylar, dezenformasyonun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi. Sosyal medya, yanlış bilgi yayılması konusunda son derece etkili bir platform haline geldi.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Gece 00.00'da Resmi Gazete de yayımlandı ! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün