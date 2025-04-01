İngiltere, Rusya'yla Faaliyet Yürütenleri Takibe Alıyor

İngiltere, Rusya hükümeti için çalışan tüm bireyler, şirketler ve kuruluşların, Yabancı Etki Kayıt Programı (FIRS) kapsamında faaliyetlerini beyan etmeleri gerektiğini duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, Rusya'nın bu programa dahil edildiği ve İngiltere'nin ulusal güvenliğini tehdit eden ülkelerle ilgili bu adımın atıldığı vurgulandı. Yabancı Etki Kayıt Programı, özellikle Rusya'nın son yıllardaki tehdit aktiviteleri ve sabotaj eylemleri göz önüne alındığında, kritik bir önem taşıyor.

Açıklamada, “Rusya’nın İngiltere ve çıkarlarına yönelik sürekli ve önemli tehdidi doğrultusunda bu karar alınmıştır” denildi. Ayrıca Salisbury'deki sinir gazı kullanımı ve siber saldırılar gibi olaylar da hatırlatıldı.

FIRS kapsamında, Rusya devleti adına çalışan herkesin, yaptıkları hakkında beyan vermesi gerektiği ifade edildi. Aksi halde, hapis cezası gibi ciddi yaptırımlar uygulanacak.

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, programın Rus tehditlerine dair daha güçlü önlemler alacaklarını belirtti. Cooper, “Yeni önlemlerimiz, Rusya’nın düşmanca eylemlerde bulunmasını zorlaştıracak” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı David Lammy ise Rusya’nın İngiliz diplomatlara karşı tutumunu eleştirerek, “Rus rejimine karşı önemli bir yaptırım dalgası başlattık. Bu adımı daha ileri götürüyoruz” dedi.

Siyasi Partiler de Kapsama Alınıyor

Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis, FIRS’e ilişkin mecliste bilgi verdi. “Rusya'nın İngiltere'nin ulusal güvenliğini tehdit eden eylemlerinin arkasında olduğu biliniyor” dedi. Ayrıca, Birleşik Rusya Partisi gibi siyasi partilerin de FIRS kapsamına alınacağı belirtildi.

FIRS’in hayata geçmesi için parlementoda onay bekleniyor. Onaylandığı takdirde, Rusya ile herhangi bir anlaşma içinde bulunanlarla ilgili kayıt süreci başlayacak.