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Interpol Başkan Yardımcılığına Fas'dan Bir İsim Atandı

Muhammed ed-Dahisi, Interpol Başkan Yardımcılığı görevine seçildi, bölgesel güvenliği artıracak adımlar atılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:12
Interpol Başkan Yardımcılığına Fas'dan Bir İsim Atandı

Interpol'de Yeni Başkan Yardımcısı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkan Yardımcılığına, Fas'tan Muhammed ed-Dahisi atandı. Bu seçim, Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Oylama Süreci

Interpol'ün 92. Genel Kurul Toplantısı 4-7 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirildi. Fas'ın uluslararası güvenliğe sağladığı katkılar, oylama sürecinde önemli bir kriter olarak değerlendirildi.

Afrika'nın Temsili

Oylamanın sonucunda, Muhammed ed-Dahisi, Afrika kıtasını temsil edecek şekilde oy çokluğuyla Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Bu atama, Fas’ın bu konudaki liderliğini ve sorumluluğunu pekiştirmekte.

Koordinasyonun Artırılması

Fas’ın bu görevi üstlenmesinin ardından, Afrika ülkeleri ile diğer ülkelerdeki Interpol büroları arasında daha etkili bir koordinasyon sağlanması bekleniyor. Dahisi, yeni görevi öncesinde Rabat’taki Interpol Ulusal Merkez Bürosuna başkanlık ediyordu.

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