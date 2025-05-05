İpsala Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 3 Tutuklama

İpsala Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık Operasyonları

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, 173 kilo 317 gram uyuşturucu, 10 vizon ve samur kürk ile 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonların Detayları

Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurtdışında hareket eden bir tırı takibe aldı. Tır, İpsala Sınır Kapısı'na geldiğinde X-ray taramasına tabi tutuldu. Narkotik dedektör köpeği "Felix" ile yapılan arama sonucunda, 151 kilo 703 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirlendi.

İkinci operasyonda, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonet, yine X-ray taramasına konuldu. Narkotik dedektör köpeği "Thor" eşliğinde yapılan detaylı aramada 21 kilo 614 gram uyuşturucu bulundu.

Kaçak Eşyalar Ve Tutuklamalar

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, bir otobüste Yunan vatandaşı bir yolcunun valizleriyle birlikte kontrol noktasından kaçış yapmaya çalıştığını fark etti. Valizlerde yapılan incelemelerde, 10 adet vizon ve samur kürk ele geçirildi.

Ayrıca, tırda 3 bin 630 elektronik sigara bulundu. Yapılan tüm operasyonlar sonucunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi, bu süreçte 3 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 173 kilo 317 gram uyuşturucu, 10 vizon ve samur kürk, 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirildi; gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 173 kilo 317 gram uyuşturucu, 10 vizon ve samur kürk, 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirildi; gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.