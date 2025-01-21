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Irak’ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:43
Irak’ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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