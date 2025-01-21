Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.