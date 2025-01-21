Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.