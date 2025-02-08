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Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

6 Şubat'ta Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:18
Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2025 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatının sonuçlarını açıkladı. Yapılan operasyonda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9a yükseldi.

Kararlılıkla Devam Eden Operasyonlar

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri dikkat çekti. Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

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