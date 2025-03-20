İran: "ABD ile Eşit Şartlarda Müzakereye Hazırız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerin yalnızca eşit şartlarda ve saygı çerçevesinde olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:45
İran: "ABD ile Eşit Şartlarda Müzakereye Hazırız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin "her zaman diyaloğa ve müzakerelere hazır olduğunu ancak bu müzakerelerin eşit bir konumda yürütülmesi ve ülkesinin çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini" ifade etti.

Erakçi, İran'da Hicri Şemsi takvime göre yeni yılın ilk günü olan Nevruz Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrısına ve tehditlerine karşılık olarak, "Biz, diplomasiye ve diyaloğa inanıyoruz ve diplomasinin tek taraflı politikalara, haksız baskılara, zalim yaptırımlara, sindirme ve tehditlere uygun bir alternatif olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan, "İran her zaman diyaloğa ve müzakerelere hazır olmuştur. Bu müzakereler eşit bir konumda yürütülür ve İran halkının çıkarlarına hizmet eder." ifadelerini kullandı. Erakçi, bu politikaya bağlı kalacaklarını ve ülke çıkarlarından taviz vermeyeceklerini kaydetti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani de "yalnızca saygı ve adaba uygun olması halinde müzakereye açık olduklarını" dile getirdi.

Trump'ın İran'a Müzakere Çağrısı

Trump, Fox Business Network'e 7 Mart'ta verdiği röportajda, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." şeklinde yanıt verdi.

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