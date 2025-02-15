İran'da Öğrenci Ölümü Olayının Failleri Yakalandı

İran'da Protestoya Neden Olan Olayın Failleri Ele Geçirildi

İran'da, 12 Şubat tarihinde bir üniversite öğrencisinin öldürülmesine neden olan olayların failleri yakalandı. İran devlet televizyonunun aktardığı habere göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Emir Muhammed Haliki adlı bir öğrencinin Tahran Üniversitesi yurdunun yakınında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak faillerin tespit edildiğini duyurdu.

Soruşturma ve Gözaltılar

Cihangir, "Bu olayın hemen ardından savcılık harekete geçti ve failler tespit edildi. Son gelen bilgilere göre failler gözaltında ve sorgulanıyor" açıklamasında bulundu.

Protestoların Ardından Açıklama

Tahran Üniversitesi yurdunda inceleme gerçekleştiren Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simayi Sarraf, öğrencilerin gerçekleştirdiği protestonun siyasi bir amaç taşımadığını belirtti. Bakan, öğrencilerin davaya maruz kalma endişesi olmadığını ve bunun önüne geçeceklerini ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda güçlü bir şekilde duruyor. Bir öğrenci gözaltına alınmıştı ve bir saat sonra serbest bırakıldı" dedi.

Güvenlik Önlemleri Alınacak

Sarraf, üniversite çevresinde güvenliğin artırılması amacıyla yeni tedbirlerin alındığını da dile getirdi. "Bugün üniversitenin güvenlik açığı bulunan noktalarına iki kiosk kurulacak ve üniversite yollarının güvenliğinin sağlanması amacıyla kameralar yerleştirilecek" şeklinde konuştu. Ayrıca, güvenliği sağlayamamaktan eleştirilen Tahran Üniversitesi Yurtlar Genel Müdürü'nün istifa ettiği bilgisi verildi.