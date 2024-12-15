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İran'da Zorunlu Başörtüsü Yasası Durduruldu

İran'da zorunlu başörtüsünü içeren Tesettür Yasası tasarısı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durduruldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:25
İran'da Zorunlu Başörtüsü Yasası Durduruldu

İran'da, yürürlüğe girmesi beklenen zorunlu başörtüsünü içeren "Tesettür Yasası" tasarısının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durdurulduğu bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Meclisi Divan Heyeti Üyesi Ali Rıza Selimi, tartışmalara neden olan yasa tasarısına ilişkin detayları paylaştı. Selimi, "Bu tasarı önceki hükümet (İbrahim Reisi hükümeti) tarafından gönderilmişti. Bugün Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği, bu yasanın ilan sürecinin durdurulmasını talep etmiştir. Bunun yerine hükümet tarafından revize edilmiş tasarının meclise sunulacağı belirtilmiştir," dedi.

Bir süredir İran Meclisi ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasında görüşülen ve "Tesettür Yasası" olarak bilinen "Aileyi desteklemek için iffet ve tesettür kültürünün teşviki" kanununun 13 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ülkedeki reformistler yasa taslağına tepki gösterdi ve hükümetin başındaki reformist siyasetçi Mesud Pezeşkiyan, bu yasanın önüne geçilmesini talep etti.

Tasarının İçeriği ve Cezalar

Muhafazakar İbrahim Reisi hükümeti döneminde hazırlanan ve toplam 72 maddeden oluşan yasa, riayet etmeyen kadınlara 71 dolardan yaklaşık 2 bin 350 dolara kadar para cezaları öngörüyordu. Para cezasını 10 gün içinde ödemeyenlere, devlet daireleri ve bankalarda hizmet verilmeyecek, pasaport, araç ruhsatı ve ehliyet de alamayacaklardı.

Mahsa Emini Gösterileri ve Tepkiler

İran'da, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle 13 Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi, ülkede büyük çaplı gösterilere neden oldu. Bu gösteriler yaklaşık 4 ay sürdü ve 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Olayların yatışmasından sonra, Tahran gibi metropol kentlerde bazı kadınların, kamuya açık alanlarda başörtüsüne riayet etmemesi, radikal muhafazakar siyasetçilerin tepkisine yol açtı.

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