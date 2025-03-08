İran'dan ABD Hazine Bakanı'na Sert Tepki: 'Beş Parasız Hale Getireceğiz' Açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı'nın açıklamalarını insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 01:01
İran'dan ABD Hazine Bakanı'na Sert Tepki: 'Beş Parasız Hale Getireceğiz' Açıklaması

İran, ABD Hazine Bakanı'nın Açıklamalarına Yanıt Verdi

İran, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in "Tahran'ı yeniden beş parasız hale getireceğiz" şeklindeki açıklamasına sert bir tepki verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu ifadeleri ve Washington'un uyguladığı "azami baskı" politikasını, "insanlığa karşı suç ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak değerlendirdi.

Bekayi: 'Yanlış Politikalarda Israr Etmek Bir Hata'

Yazılı açıklamasında Bekayi, Bessent'in açıklamalarının "Amerikalı siyasetçilerin İran halkına yönelik düşmanlığının açık bir işareti" olduğunu belirtti. Bekayi, İran'a karşı uygulanan baskı ve sindirme politikalarının bir "insanlığa karşı suç" kapsamına girdiğini vurguladı. Ayrıca, "İran ulusu, her türlü yasa dışı ve insanlık dışı baskıya direniş ve istikrar ile karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Azami Baskı Politikası ve Sonuçları

Bekayi, daha önce denenmiş olan bu politikaların tekrarlanmasının bir hata olduğunu belirterek, "ABD'li politikacılar, yanlış politikaları tekrarlayarak farklı bir sonuca ulaşamayacaktır" şeklinde konuştu.

Bessent'in Açıklamaları

ABD Hazine Bakanı Bessent, geçen gün New York Ekonomi Kulübü'nde gerçekleştirdiği konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "azami baskı" kampanyasına dikkat çekmişti. Bessent, "İran'ı yeniden beş parasız yapmak, güncellenmiş yaptırım politikamızın başlangıcı olacak. Eğer ekonomik güvenlik ulusal güvenlik ise, Tahran ikisine de sahip olmayacak" demişti.

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