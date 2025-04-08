İran Dışişleri Bakanı: Yaptırımların Kaldırılması ABD'ye Trilyon Dolarlık Fırsatlar Sunar

İran Dışişleri Bakanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, yaptırımların kaldırılması ile birlikte ABD ile yeni bir nükleer anlaşma olasılığını değerlendirdi.

Trilyon Dolarlık Fırsatlar

Erakçi, İran ile ABD arasında bir anlaşma sağlanmasının, Amerikan şirketleri için trilyon dolarlık ekonomik fırsatlar sunacağını belirtti. Yaptırımların kaldırılmasının, iki ülke ilişkilerindeki yeni bir dönümü başlatabileceğini ifade etti.

Güvensizlik ve Dolaylı Müzakereler

Erakçi, ABD'nin doğrudan görüşmelerde güven eksikliği nedeniyle dolaylı müzakereleri tercih ettiklerini söyledi. "Dolaylı müzakereleri sürdürmek, deneyime dayanan bir stratejik tercihtir" diyerek, ABD yönetiminin 'azami baskı' politikası sebebiyle güven duyulmadığını vurguladı.

Askeri Seçeneğin Maliyeti

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin askeri seçenek veya askeri çözüm yerine diplomasiye yönelmesi gerektiğini belirtirken, askeri eylemlerin ABD askerleri için ciddi riskler taşıyacağını ve ekonomiye yüksek maliyetler getireceğini açıkladı.

Diplomasi ve Saygı

Erakçi, "Diplomatik angajman geçmişte işe yaradı ve hala işe yarayabilir" diyerek, barışçıl niyetlerini vurguladı. Ayrıca, herhangi bir anlaşmaya uyulması halinde diplomatik çabaların başarı sağlayacağına inandığını belirtti.

Son olarak, Erakçi, ABD’ye karşı saygı gösterilmesi durumunda İran'ın da gerekli karşılığı vereceğini ifade etti.