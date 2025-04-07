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İran: Dolaylı Müzakereler için ABD'nin Kararını Bekliyoruz

İran, ABD ile dolaylı müzakereler için Washington'un kararını beklediğini açıkladı. Dışişleri Sözcüsü Bekayi önemli bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:41
İran: Dolaylı Müzakereler için ABD'nin Kararını Bekliyoruz

İran, ABD ile Dolaylı Müzakere Sürecini Bekliyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğrudan müzakerelere geçme talebine yanıt verdi. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'daki basın toplantısında, dolaylı müzakereler için Washington'un kararını beklediklerini belirtti.

Dolaylı Müzakereler Üzerine Açıklamalar

Bekayi, “İran'ın yanıt mektubu ABD'ye iletildi. ABD'nin bu konudaki kararını bekliyoruz” bilgisini paylaştı. Ayrıca, dolaylı müzakerelerin ilerletilmesindeki diğer tarafların rollerinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Umman'ın, bu süreçte başlıca aday olabileceğini ifade etti.

Güçlü Karşılık Verilecek

ABD'nin olası askeri saldırısına dair bir soruya Bekayi, “Herhangi bir saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz” şeklinde yanıt verdi.

Avrupa ile Görüşmeler Sürüyor

Nükleer anlaşmanın Almanya, İngiltere ve Fransa ile teknik görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Bekayi, bu görüşmelerin bakan yardımcıları düzeyinde yapılacağını belirtti. Ayrıca, anlaşmanın diğer tarafları olan Rusya ve Çin ile de teknik görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara da değinen Bekayi, “Uluslararası hukukun normlarının ihlal edilmesi bakımından eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız” dedi.

Nükleer Program İddiaları Reddedildi

İran’ın nükleer silah üreteceğine dair iddiaları da yineleyen Bekayi, bu suçlamaları reddetti. “Biz tüm baskılara rağmen nükleer programımıza devam ettik; çünkü bunun barışçıl niteliğine güveniyoruz” dedi.

Kasım Süleymani'nin İntikamı Açıklaması

Aşırı muhafazakar bir gazetenin Kasım Süleymani'nin intikamı için tehditlerde bulunmasına dair soruya Bekayi, bu tür tepkilerin “yanıt vermeye değmeyecek kadar sıra dışı” olduğunu belirtti. İran'ın adalet arayışının hukuk yollarıyla süreceğini vurguladı.

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