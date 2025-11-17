İran Urmiye Gölü Havzasında Bulut Tohumlama ile Yapay Yağmur Hazırlığı

İran, Urmiye Gölü havzasında kuraklıkla mücadele için 2024-2025 dönemi ilk bulut tohumlama operasyonunu başlattı; çalışmalar Mayıs ortasına kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:30
İran Urmiye Gölü Havzasında Bulut Tohumlama ile Yapay Yağmur Hazırlığı

İran Urmiye Gölü Havzasında Bulut Tohumlama ile Yapay Yağmur Hazırlığı

Operasyonun başlatılması

İran’ın Urmiye Gölü havzasında, kuraklıkla mücadele kapsamında yapay yağmur üretmeyi amaçlayan bulut tohumlama operasyonları başlatıldı. Atmosferik Su Teknolojileri Geliştirme ve İşletme Kurumu Başkan Vekili Muhammed Mehdi Cevadiyanzade, '2024-2025 yılına ait ilk bulut tohumlama operasyonu pazar günü Urmiye Gölü havzasında gerçekleştirildi' dedi.

Tarihçe ve hazırlık

Cevadiyanzade, tohumlamaya elverişli bulutların ülkeye ulaşmasının ve uygun atmosfer şartlarının sağlanmasının ardından, tohumlama amaçlı donatılmış bir uçağın bölgeye gönderildiğini açıkladı. Yetkililer, uygun hava şartları oluştuğu takdirde ülkeye giren tüm yağış sistemlerinde bulut tohumlama yapılacağını belirtiyor.

Tahran ve diğer bölgeler için değerlendirme

Başkan Vekili ayrıca 'Şu ana kadar Tahran için tohumlamaya elverişli bir sistem görülmedi' ifadelerini kullandı. Cevadiyanzade, pazartesi günü Tahran’a bir yağışlı hava sisteminin girişine dair zayıf bir tahminin bulunduğunu ancak bu sistemin tohumlamaya uygun olup olmadığının henüz kesinleşmediğini açıkladı. Ayrıca Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Kuhreng bölgesine de zayıf bir yağış sisteminin girişinin tahmin edildiğini ve gerekli incelemelerin ardından burada da operasyon yapılabileceğini kaydetti.

Operasyon süresi ve yöntem

Cevadiyanzade, uygun sistemlerin varlığı halinde bulut tohumlama çalışmalarının gelecek yılın Mayıs ayının ortasına kadar uçak ve İHA’larla devam edeceğini belirtti. Bulut tohumlamanın dünya genelinde atmosferik su kaynaklarından yararlanmak için düşük maliyetli ve etkisi kanıtlanmış bir yöntem olduğuna dikkat çekti.

Uyarılar ve amaçlar

Yetkili, yöntemin bilimsel ve pratik yönlerinin doğru biçimde anlatılması gerektiğini vurgulayarak yanlış beklentilere karşı uyardı. Cevadiyanzade, bulut tohumlamanın sadece yağışı artırmak için kullanılmadığını, 'dolu yağışını azaltma, sis dağıtma, yağışı geciktirme veya engelleme ve hidroelektrik üretimini artırmak için barajlardaki su seviyesini yükseltme' gibi farklı amaçlarla da uygulanabildiğini belirtti. Ayrıca, 'Ülkede bulut tohumlama çalışmaları sadece çeşitli havzalarda yağışı artırma amacıyla yapılmaktadır' dedi.

Kuraklığın boyutu

İran, yaklaşık 60 yılın en şiddetli kuraklığı ile karşı karşıya. Ülke genelindeki yağışlar normal seviyelerin belirgin biçimde altında seyrediyor; özellikle Tahran ile batı-kuzeybatı bölgelerinde baraj seviyeleri kritik düzeye gerilemiş durumda. Uzmanlar krizin temel nedenleri olarak yağış miktarındaki azalma, iklim değişikliği, yeraltı sularının aşırı çekilmesi ve tarımda yüksek su tüketimini gösteriyor.

Su tasarrufu önlemlerinin yanı sıra ülkede bulut tohumlama gibi yapay yağmur üretimine yönelik yöntemlere başvurularak mevcut su kaynaklarının desteklenmeye çalışıldığı bildiriliyor.

İRAN’IN URMİYE GÖLÜ HAVZASINDA KURAKLIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPAY YAĞMUR ÜRETMEYE YÖNELİK BULUT...

İRAN’IN URMİYE GÖLÜ HAVZASINDA KURAKLIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPAY YAĞMUR ÜRETMEYE YÖNELİK BULUT TOHUMLAMA OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler