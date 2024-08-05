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İran ve Rusya'nın Tahran'daki Stratejik Görüşmesi

İran ve Rusya arasında Tahran'da gerçekleşen toplantıda bölgedeki güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 21:19
İran ve Rusya'nın Tahran'daki Stratejik Görüşmesi

Tahran'da İki Ülke Arasında Önemli Görüşme

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, başkent Tahran'da yaptıkları toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar.

İlk Öncelik: Güvenlik ve İşbirliği

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın dış politikası açısından Rusya ile olan ilişkileri öncelikli hale getirdiklerini ifade ederek, "İran bölgedeki savaşın ve krizin kapsamını genişletmeye çalışmıyor, ancak bu rejim (İsrail) işlediği suçların karşılığını alacaktır," dedi.

İki Ülke Arasındaki Stratejik Anlaşmalar

Pezeşkiyan, iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, İran ile Rusya arasında çok kutuplu bir dünyayı teşvik etme yönünde işbirliklerinin güvenliğin artmasına yol açacağını belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Destek

Rusya'nın İran'ı en önemli müttefiklerinden biri olarak nitelendiren Şoygu ise, "Rusya, Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarda İran ile işbirliğine büyük önem veriyor," diyerek, bu işbirliğinin genişletileceğini ifade etti.

Görüşmeler ve Sonuçları

Bu görüşme, Ali Ekber Ahmediyan tarafından davet edilen Şoygu'nun Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretin bir parçasıydı. Şoygu, ayrıca Tahran'da Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de temaslarda bulunmuştu.

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