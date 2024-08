İranlı Yetkili: BMGK ve İİT'yi Acil Toplantıya Çağırdık

İranlı Yetkiliden Önemli Açıklamalar

Bir İranlı yetkili, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) için acil toplantı talep ettiklerini belirtti.

Fikir Birliği ve Dayanışma Vurgusu

Yetkili, Türkiye ile Filistin konusunda yoğun istişareler yaptıklarını, iki ülkenin birçok konuda benzer düşüncelere sahip olduğunu ifade etti. Bu nedenle, Filistin davasına verdikleri destek için Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

Müslüman Ülkelerin Birliği

İranlı yetkili, İslam dünyasının birlik oluşturması durumunda İsrail'in karşısında durabileceğini vurguladı. Müslüman ülkelerin dayanışmasının, İsrail'in terör ve cinayetlerine karşı etkili bir güç oluşturacağını ancak bu birliğin şu an için yeterince sağlanamadığını değerlendirdi.

Uluslararası Toplumdan Beklentiler

Yetkili, Müslüman ülkeler ve uluslararası kuruluşların, Filistin halkının haklarını korumak amacıyla işgalci rejime karşı birlik olup, gerekli yaptırımları uygulamalarını beklediklerini dile getirdi.

Meşru Müdafaa Hakkı

Yapılan saldırılara karşı Iran'ın derhal girişimlerde bulunduğunu ifade eden yetkili, gerekli kınama yapılmadığı takdirde, BM Anlaşması'nın 51. maddesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullanacaklarını belirtti.

Güvenlik Açıklamaları

New York Times'ın, Heniyye'nin konutuna yerleştirilen bomba ile öldürüldüğüne dair iddialarına yanıt veren yetkili, Heniyye'nin İran'daki güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığını kaydetti.