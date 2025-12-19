ISCSAR 2025 Boyabat'ta: II. Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu

ISCSAR 2025 Boyabat'ta gerçekleştirildi

Sinop Boyabat’ta II. Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu (ISCSAR 2025) gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek Yüksekokulu ve Durağan Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Sempozyuma; Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Boyabat Kaymakam V. Fatih Rüştü Ünal, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhitdin Yılmaz, Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Genç, KUZKA yetkilileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Tuğla-kiremit sektörü çalıştayı

Sempozyum kapsamında düzenlenen Tuğla-Kiremit Yapı Malzemeleri Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulumu Çalıştayında, tuğla ve kiremit sektörünün tarihsel gelişimi ile güncel üretim yapısı ele alındı. Çalıştayda hammadde temininde yaşanan sorunlar, artan üretim maliyetleri, ürün tasarım süreçleri ve enerji kullanımına ilişkin karşılaşılan zorluklar değerlendirildi.

Katılımcılar ayrıca, Tuğla ve Kiremit Yapı Malzemeleri Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmasına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı. Sempozyum, sektörün sürdürülebilir üretim ve yenilikçi tasarım arayışlarına katkı sağlamayı amaçladı.

