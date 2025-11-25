İshak Çelebi: Kadına Yönelik Şiddetle Topyekûn Mücadele Edilmeli

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında açıklama yapan Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, ülkemizde şiddetin her yıl yüzlerce cana mal olduğunu ve istatistiklerin utanç verici bir tabloya dönüştüğünü belirtti.

Şiddetin nedenleri: politika, medya, eğitim

Çelebi, "Kadına yönelik şiddetin sürmesinin nedeni yalnızca bireysel suçlular değil; yanlış politikalar, denetimsiz medya içerikleri ve eğitim sistemindeki yapısal eksikliklerdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini 'tehdit' gibi gösteren politik söylemler, eğitimi bilimden uzaklaştıran uygulamalar ve kadını ikincilleştiren kültürel kodlar, şiddeti her gün yeniden üretmektedir" dedi.

Medya ve televizyon programları sorunun önemli bir parçası

Çelebi, şiddeti romantikleştiren, normalleştiren veya olağan gösteren diziler ve aile içi mesele gibi sunan programların toplumsal şiddeti beslediğini vurguladı. "RTÜK’ün denetim görevini etkin biçimde yapması, yalnızca bir tercih değil, bir zorunluluktur" uyarısında bulunarak, denetimin olmadığı her alanda şiddet kültürünün büyüdüğünü kaydetti.

Şiddetin toplumun eğitilmesi ile çözülür

Şiddetin kökünü kazımanın yolunun siyasi kararlılık ve güçlü, çağdaş bir eğitim politikası olduğunu belirten Çelebi, okullardan üniversitelere kadar her kademede toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin zorunlu olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca kadın çalışanlara yönelik mobbing ve baskı vakalarına sıfır tolerans uygulanması, eğitim kurumlarında şiddet failinin korunmaması ve kız çocuklarının eğitime erişimindeki engellerin kesin şekilde kaldırılması gerektiğini söyledi.

Çağrı: Denetim, politika ve eğitimde değişim

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak hükümete, ilgili kurumlara ve RTÜK’e çağrılarının net olduğunu belirten Çelebi, şiddeti özendiren medya içeriklerinin görmezden gelinmemesi, denetim mekanizmalarının çalıştırılması ve kural ihlallerine taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. Eğitim sisteminin bilimselliğe, eşitliğe ve özgürlükçü değerlere yeniden kavuşması gerektiğini söyledi.

"Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz"

Çelebi son olarak, "Bugün bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: Kadına yönelik şiddeti besleyen her politika, her medya içeriği ve her ihmalin karşısında duracağız" diyerek, Demokrat Eğitimciler Sendikası'nın kadınların yanında olmaya, haklarını savunmaya ve eşitlik mücadelesini daha da güçlendirmeye kararlı olduğunu açıkladı.

