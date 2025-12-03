İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
Emniyetin çalışmasıyla yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları sonucu, hapis cezası bulunan 1 kişi ele geçirildi.
K.C., banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında verilen 6 yıl hapis cezası ile İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
