İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan ve 6 yıl hapis cezası bulunan K.C. yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:00
Emniyetin çalışmasıyla yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları sonucu, hapis cezası bulunan 1 kişi ele geçirildi.

K.C., banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında verilen 6 yıl hapis cezası ile İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

