İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan ve 6 yıl hapis cezası bulunan K.C. yakalanıp tutuklandı.