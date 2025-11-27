İskenderun'da Hamur Karıştırma Makinesine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

İşletmede yaşanan kaza itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı

Hatay’ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir işletmede elini hamur karıştırma makinesine sıkıştıran çocuk, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak, titiz bir çalışma sonucu çocuğun elini sıkıştığı makineden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

