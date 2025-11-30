İskenderun Sahili Yenilendi: Deprem Sonrası Düzenleme Tam Not Aldı

İskenderun sahili yenilenerek vatandaşın beğenisini kazandı

Hatay’da depremde zarar gören ve düzenleme çalışmaları sonrasında ziyarete açılan İskenderun sahili, yenilenen yüzüyle vatandaşların takdirini topladı.

Proje süreci ve açılış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 Aralık 2024’te asrın felaketinde 80 santimetre kaymanın yaşandığı İskenderun sahilinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başlamıştı. Ekiplerin gece-gündüz süren aralıksız çalışmalarıyla inşası tamamlanan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesinin ilk etabı, düzenlenen törenle 29 Kasım 2025 tarihinde hizmete açıldı.

Deprem sonrası vatandaşların özlediği sahilde yoğunluk yaşanıyor; ziyaretçiler sahilde gerçekleştirilen düzenlemelerden memnuniyetlerini dile getiriyor.

Vatandaşların değerlendirmeleri

Tuğba Kabran yapılan çalışmaları İskenderun'a modern bir görünüm kazandırdığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Daha tam olarak bitmemiş ama bittiği kadarıyla söyleyebilirim ki çalışmalar gayet güzel gidiyor. Burada tabii ki acımız çok büyük. Ben yıllardır burada değilim ama yılda bir ailemi ziyarete geliyorum. Şimdiki İskenderun çok çok farklı. Güzelleşiyor, modernleşiyor. Eski İskenderun’dan eser yok diyebilirim. İnsanlarımız da memnun görünüyor. Ben de burada olmaktan çok memnun kaldım. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum."

İskenderun’a ilk kez geldiğini belirten Mustafa Kabran ise deneyimini şöyle aktardı: "Ben Manavgatlıyım. Eşimin memleketi olduğu için hem aile ziyareti hem de çevreyi görelim diye geldik. İskenderun’a ilk gelişim ama son olmayacağının garantisini verebilirim. Hem havası hem denizi hem insanları mükemmel. Eşimin anlattıkları ve fotoğraflarda gördüklerimizden çok daha güzel bir sahil olmuş. Altyapıdan üstyapıya kadar her yaş grubuna hitap eden bir düzenleme yapılmış. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Çalışmalar tamamlandığında çok daha güzel olacağına inanıyorum."

İskenderun sahili, yenileme çalışmalarıyla hem kente modern bir görünüm kazandırdı hem de vatandaşların sahile dönük beklentilerini karşıladı.

