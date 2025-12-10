DOLAR
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor

İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza kesilmesine rağmen Ambarlı ve Haramidere'den Marmara Denizi'ne siyah atık su akışı dron görüntüleriyle doğrulandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:56
Havadan görüntüler cezanın etkisiz kaldığını gösterdi

Artan nüfus ve sanayileşme nedeniyle derelere verilen kimyasal ve lağım atıkları Marmara Denizi'ni giderek kirletiyor. İSKİ tarafından yeterince arıtılmadan denize deşarj edilen atık suların deniz ekosistemine zarar verdiği belirtiliyor.

Haramidere'nin Marmara'ya uzanan, zehir akışı havadan görüntülendi. Fabrikaların kimyasal atıklarını yeterince arıtmadan dereye bırakması; lağım, moloz ve evsel atıkların birikmesiyle derenin siyaha bürünmesine yol açtı. Derenin yanında yoğun kirlilik nedeniyle kötü koku hakim.

Derenin çevresinde oluşan kontrolsüz kaçak hafriyat döküm alanları ve bazı vatandaşların evsel atıklarını atması, bölgeyi adeta çöp dağlarına dönüştürdü. Bu durum kirliliğin yayılmasını hızlandırıyor.

İSKİ'nin Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan suyun da dron görüntülerinde siyah renkte aktığı görüldü. Bu durum, tesisin atık suyu yeterince arıtmadığına dair soru işaretlerini güçlendiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uyguladı. Ancak son çekilen havadan görüntüler, söz konusu cezanın kirliliği durdurmakta yetersiz kaldığını ortaya koydu.

Havadan alınan yeni görüntüler, Marmara Denizi'ne ulaşan atık suların deniz rengini değiştirdiğini ve kirliliğin boyutunu bir kez daha görünür kıldığını gösteriyor.

