İskilip'te 250 m² Tarlada Safran Hasadı — Dünyanın En Pahalı Baharatı Yetişti

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:53
İskilip'te Deneme Ekimiyle Safran Hasadı Gerçekleşti

Çorum’un İskilip ilçesinde kıraç arazisini değerlendirmek isteyen 43 yaşındaki harita mühendisi Mehmet Ulucan, yaklaşık 250 metrekarelik tarlasına deneme amaçlı safran ekti ve ilk ürününü hasat etti. Ulucan, bölgedeki iklim koşullarının Safranbolu ile benzer olduğunu tespit ettikten sonra ekime karar verdi.

Deneme ekimi ve hasat süreci

Ulucan, araştırmalarının ardından tarlasına Ağustos ayında ekim yaptı. 23-24 Ağustos tarihlerinde, 20 kilo tohum kullanarak tel örgülü bahçede dikimi gerçekleştirdiklerini belirtti. İlk hasadı ise 28 Ekim'de yaptı. Ulucan, safran bitkisine sadece can suyu verdiğini ve kıraç arazide sulamadan başarılı sonuç aldıklarını aktardı.

Safran soğan ailesinden olup üç yıl ürün verdiğini anlatan Ulucan, kışın gübreleme ve baharda ot temizliği yapıldığını, hasadın ekim sonu-kasım başı aralığında tekrarlandığını söyledi. Üç yılın sonunda soğanların ömrünü tamamladığını vurguladı.

Ürün işleme, fiyat ve hedefler

Ulucan, ürettikleri safrandan reçel ve çay yaptıklarını, lokum üretimini de düşündüklerini kaydetti. Safranın kilogramının 600 bin TL’ye alıcı bulduğunu aktaran Ulucan, gram fiyatlarına dair şu bilgiyi paylaştı: toptan gram fiyatının 500 TL, Anadolu safranının çarşıdaki satış fiyatının yaklaşık 750-800 TL, İran safranının gram fiyatının 400 TL, İspanyol safranının ise yaklaşık 500 TL olduğunu söyledi.

Tarlasını ziyaret eden İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ve diğer vatandaşlara safran çayı ve reçel ikram eden Ulucan, ürünün bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Kırsal kalkınma vizyonu

Ulucan, safranın anavatanı olarak bilinen Safranbolu ile iklimsel benzerlikleri vurgulayarak, amaçlarının İskilip'te yeni bir kırsal kalkınma modeli oluşturmak olduğunu söyledi. Ulucan, "Biz eğer bu safranı, bu topraklarda, bu coğrafyada oluşturabilirsek daha fazla insanın faydalanmasını istiyoruz." diyerek, üretimi yaygınlaştırmak isteyenlere destek vereceğini belirtti.

Mehmet Ulucan'ın denemesi, kıraç arazilerde katma değerli ürün yetiştirilebileceğini gösterirken, bölge ekonomisi için yeni bir gelir kaynağı potansiyeli sunuyor.

