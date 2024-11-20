İskoçya'da Filistin Destekçileri F-35 Parçaları Üreten Fabrikayı Kapattı

İskoçya'nın Edinburgh kentinde, Filistin destekçileri, Leonardo firmasının F-35'lerin lazer hedef alma sistemlerini üreten fabrikasının girişlerini kapatarak protesto düzenledi. Yerel saatle 07.00 civarında gerçekleşen eylem, 100'ün üzerinde aktivistin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eylemciler, İsrail ile ilişkilerini kesmeye ve İngiltere'yi bu ülkeye silah satışlarını durdurmaya çağrıda bulundu. 38 yaşındaki eylemci Rebecca, "Gazze'de ve genel olarak Filistin ve Lübnan'da yaşanan katliamlar karşısında üzüntü ve nefret içindeyim. Bunlar kesinlikle insani krizler değil, İsrail'in insanları yok etmek için yaptığı kasıtlı eylemler" şeklinde ifade etti.

Bir diğer eylemci Patrick ise, "Uluslararası hukuk kapsamında soykırımın işbirlikçisi olmadığımızı göstermek için buradayız" dedi.

İngiltere hükümeti, artan protestolar sonrası İsrail'e yönelik olarak verdiği 350 civarındaki silah ihraç ruhsatından 30'unu askıya aldı, ancak bu adım Filistin destekçileri tarafından yetersiz bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.