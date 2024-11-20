DOLAR
34,46 0,01%
EURO
36,42 0,42%
ALTIN
2.914,23 0,14%
BITCOIN
3.223.394,34 -1,11%

İskoçya'da Filistin Destekçileri F-35 Parçaları Üreten Fabrikayı Kapattı

Filistin destekçileri, İskoçya'daki F-35 parça üretim fabrikasını protesto ederek girişlerini kapattı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:19
İskoçya'da Filistin Destekçileri F-35 Parçaları Üreten Fabrikayı Kapattı

İskoçya'nın Edinburgh kentinde, Filistin destekçileri, Leonardo firmasının F-35'lerin lazer hedef alma sistemlerini üreten fabrikasının girişlerini kapatarak protesto düzenledi. Yerel saatle 07.00 civarında gerçekleşen eylem, 100'ün üzerinde aktivistin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eylemciler, İsrail ile ilişkilerini kesmeye ve İngiltere'yi bu ülkeye silah satışlarını durdurmaya çağrıda bulundu. 38 yaşındaki eylemci Rebecca, "Gazze'de ve genel olarak Filistin ve Lübnan'da yaşanan katliamlar karşısında üzüntü ve nefret içindeyim. Bunlar kesinlikle insani krizler değil, İsrail'in insanları yok etmek için yaptığı kasıtlı eylemler" şeklinde ifade etti.

Bir diğer eylemci Patrick ise, "Uluslararası hukuk kapsamında soykırımın işbirlikçisi olmadığımızı göstermek için buradayız" dedi.

İngiltere hükümeti, artan protestolar sonrası İsrail'e yönelik olarak verdiği 350 civarındaki silah ihraç ruhsatından 30'unu askıya aldı, ancak bu adım Filistin destekçileri tarafından yetersiz bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı
3
Saadet Partisi'nden Yenidoğan Çetesi Davasına Kritik Çağrı
4
CHP'li Pala, Sağlık Bakanlığı'nın Soru Önergelerine Yanıt Vermemesini Eleştirdi
5
Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
6
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Gözaltı
7
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın Aday

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı