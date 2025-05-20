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İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Müteferrika Sahaf'ın sahibi İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:36
İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsmail Lütfü Seymen'in Cenaze Töreni

Müteferrika Sahaf'ın sahibi İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Seymen'in cenazesi, Söğütlüçeşme Camisi'nde öğle namazını takiben kılınan törenle gerçekleştirildi. Törenin ardından Seymen, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İsmail Lütfü Seymen'in Hayatı

İsmail Lütfü Seymen, 5 Kasım 1954'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. 1957'de ailesiyle birlikte Cide'ye taşınan Seymen, burada ilkokul ve ortaokul eğitimini aldı. Lise eğitimine Bartın'da başlayan Seymen, bu süreçten sonra Kastamonu'da eğitimini tamamladı.

Henüz 12-13 yaşlarındayken Tommiks ve Teksas dergilerini satarak kitapçılığa adım atan İsmail Lütfü Seymen, 1973 yılında İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken seyyar kitapçılık yapmaya başladı. Osmanbey'de uzun yıllar kaldırım kitapçısı olarak tanınan Seymen, 1985 yılında kendi dükkanını açarak sahaflık kariyerine yön verdi.

Edebiyat Dünyasına Katkıları

Uzun yıllar boyunca nadir bulunan ve yeniden baskısı yapılmayan birçok kitabı ciltleyerek sahaflığını sürdürdü. 1993'te çıkarak edebiyat dünyasında önemli bir yer edinen Müteferrika Dergisini yayınlamaya başladı. Derginin 2024'te yayımlanan 66. sayısının ardından koltuğunu sahaf Emin Nedret İşli'ye devretti.

Sahaflık faaliyetlerinin yanı sıra, sahaflar ve kitaplar hakkında yazdığı makaleleriyle edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulundu. 2008 yılında Yapı Kredi Yayınlarından çıkan "Üsküdar'a Kadar Kastamonu" kitabının editörlüğünü üstlendi.

Seymen'in yayımladığı ya da yayına hazırladığı önemli eserler arasında "Orhan Koloğlu: Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi" (1998), "Başak Ocak: Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan" (2003), "Hans Peter Kraus: Bir Nadir Kitap Destanı" (2004) ve "Necmettin Hilav: FetvaMecmuası" (2012) bulunmaktadır.

Müteferrika Sahaf'ın sahibi İsmail Lütfü Seymen'in cenazesi, Söğütlüçeşme Camisi'nde öğle namazını...

Müteferrika Sahaf'ın sahibi İsmail Lütfü Seymen'in cenazesi, Söğütlüçeşme Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Müteferrika Sahaf'ın sahibi İsmail Lütfü Seymen'in cenazesi, Söğütlüçeşme Camisi'nde öğle namazını...

Müteferrika Sahaf'ın sahibi İsmail Lütfü Seymen'in cenazesi, Söğütlüçeşme Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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