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İspanyollar Konut Krizine Karşı Sokaklarda: Yüzde 50 Kira İndirim Talebi

İspanyollar, ülke genelinde konut krizine ve yüksek kiralara karşı isyan etti; gösterilerde kiralar için yüzde 50 indirim talep edildi.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:38
İspanyollar Konut Krizine Karşı Sokaklarda: Yüzde 50 Kira İndirim Talebi

İspanyollar Konut Krizine Karşı Meydanlarda

İspanya'nın başlıca şehirleri Madrid ve Barselona'da binlerce kişi, konut krizini ve yüksek ev kiralarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Cumhuriyetin en büyük sorunlarından biri olan konut krizi, bu sefer ülke genelinde 40'tan fazla kentte eş zamanlı olarak haykırıldı.

Yüzde 50 İndirim Talebi

Konut krizinin en çok yaşandığı Madrid ve Katalonya özerk bölgelerindeki kiracı dernekleri tarafından düzenlenen gösterilerde, "Konut krizine son verelim" ve "Kiralarda yüzde 50 indirim" gibi sloganlar öne çıktı. Kiracı dernekleri, eğer bu talepleri karşılanmazsa greve gitme çağrısı yaptı.

Madrid Kiracılar Derneği Sözcüsü Valeria Racu, "Süresiz eylem kararı aldık. Hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Milyonlarca insan bugün sokağa çıktı ve kiracıların gücünü gösterdi. Eğer grev olursa kiralar en az yüzde 30 düşer," dedi.

Hükümetin Yetersiz Önlemleri

Diğer yandan, İspanya Merkez Bankası'nın araştırmasına göre, konut sorununun çözülmesi için yarım milyon yeni konuta ihtiyaç var. Hükümetin yeni sosyal konutlar inşa edebilmesi için, arazi kanununda reform yapması ve vergi yükünü %25'ten azaltması gerekiyor.

İspanya'daki emlak sitesi Idealista tarafından sağlanan verilere göre, kiralık konut fiyatları son 12 ayında %11,5 artış gösterdi. Aralık 2024 itibarıyla, İspanya'da ev kiralamanın metrekare maliyeti ortalama 13,5 avro olarak kaydedildi. Özellikle Madrid'de kiraların son on yılda %91 oranında arttığı belirtiliyor.

Son yıllarda, küçük yerlerden büyük şehirlere olan göç akınına rağmen, gençlerin yüksek kiralar yüzünden merkezden uzak ilçelere yöneldiği gözlemleniyor. Kiracıların bu duruma müdahale etmek için birlikte hareket etmesi, konut hakkının savunulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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