Isparta'da Cam Seyir Terası 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası İçin Kırmızıya Büründü

Isparta'da cam seyir terası 112 Haftası için kırmızıya büründü

Isparta Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Kirazlıdere’de bulunan cam seyir terası, farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızı renkte ışıklandırıldı.

Amaç ve uygulama

Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 112 Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışma, Kirazlıdere Sosyal Tesisleri önündeki cam seyir terasının acil sağlık çalışanlarının fedakârlığını ve görevlerinin hayati önemini vurgulamak amacıyla kırmızı renkle ışıklandırılmasını içeriyor.

Şehrin birçok noktasından görülebilen bu özel ışıklandırma, hem 112 çalışanlarına moral vermek hem de vatandaşların acil durumlarda 112’nin doğru ve etkin kullanımı konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla planlandı. Isparta 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları da farkındalık çalışmasına eşlik etti. Cam seyir terası, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası boyunca her akşam kırmızı renkte ışıklandırılmaya devam edecek.

112’nin önemi ve yetkililerin uyarısı

112 Acil Sağlık Hizmetleri, kalp krizi, trafik kazası, ciddi yaralanmalar ve tüm hayati risk oluşturan durumlarda vatandaşların tek doğru numarayı arayarak en hızlı sağlık desteğine ulaşmasını sağlıyor. Yetkililer, gereksiz aramalar nedeniyle hatların meşgul edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, her bir saniyenin hayati önem taşıdığını hatırlattı.

KİRAZLIDERE'DE BULUNAN CAM SEYİR TERASI, FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA KIRMIZI RENKTE IŞIKLANDIRILDI.