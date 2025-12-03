Isparta'da eski hükümlü işsiz kaldı, sosyal medya linci aileyi yıktı

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:22
Isparta'da tahliye sonrası işsizlik ve sosyal medya linci aileyi vurdu

Isparta'da yaşayan eski hükümlü İbrahim Halil Sökmen, Şubat 2023'te tahliye olduktan sonra iş bulamama sürecini anlattığı haberin ardından sosyal medyada çıkan yorumların aile yaşamını derinden etkilediğini söyledi. Sökmen, paylaşımlar nedeniyle eşi ve otizmli kızının hedef alındığını, işlemediği suçlarla ilgili algı oluşturulduğunu belirtti.

Tahliye, sabıka kaydı ve iş bulamama

Sökmen, gençlik döneminde işlediği suçlar nedeniyle toplam 7 yıl cezaevinde kaldığını, cezasını tamamlayarak Şubat 2023'te tahliye olduğunu aktardı. Tahliye sonrası sabıka kaydı nedeniyle işverenlerin kapısını açmadığını, dört ay boyunca kentte çalışamadığını söyledi. Sökmen, kimi işverenlerin birkaç gün çalıştırdıktan sonra çeşitli gerekçelerle işten çıkardığını ekledi.

Sosyal medyadaki yorumların aileye etkisi

Habere gelen yorumlar sonrası eşiyle boşanma noktasına geldiğini belirten Sökmen, söyleşide şu noktalara dikkat çekti: yapılan yorumlarda eşi ve kızına yönelik ahlaksız ifadeler kullanıldığını, kendisi hakkında 'katil', 'uyuşturucu satıcısı', 'hırsız' gibi iftiralar atıldığını aktardı. Sökmen, bu suçların kendisine değil gençlik dönemine ait bazı suçlara ilişkin olduğunu ve cezasını çektiğini vurguladı: 'Evet, hata yaptım ama pişman oldum.'

Günlük yaşamda dışlanma ve güven sorunları

Sosyal hayatta da algı yüzünden zorluk yaşadığını anlatan Sökmen, toplu taşımada insanlar tarafından dışlandığını, yakın arkadaşlarının dahi telefonlarına çıkmadığını söyledi. Ev sahibinin numarasını paylaşması sonucu kiranın iki katına çıktığını, tehdit ve taciz içerikli geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Talepler ve son söz

Sökmen'in temel talebi kalıcı bir iş bulup ailesine helal lokma götürebilmek: 'Tek isteğim akşam eve dönerken poşetin içine bir çikolata koyup kızımı sevindirmek.' Yardım teklifleri için teşekkür eden Sökmen, sadaka değil iş istediğini belirtti ve toplumdan algının düzeltilmesini talep etti. Sökmen, 'Cezamı çektim. Artık geçmişle değil, bugün aileme bakma mücadelesiyle anılmak istiyorum' diyerek destek çağrısında bulundu.

