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Isparta'da Gül Hasadı Başladı: GÜLBİRLİK Genel Müdürü Uyardı

Isparta'da gül hasadı sezonu başladı. Üreticiler, zirai don nedeniyle kayıpların yaşandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:52
Isparta'da Gül Hasadı Başladı: GÜLBİRLİK Genel Müdürü Uyardı

Isparta'da Gül Hasadı Sezonu Başladı

Dünya gül yağı üretiminin %65'inin karşılandığı Isparta'da gül hasadı tükenmeden başladı. GÜLBİRLİK Genel Müdürü İbrahim Işıdan, bu yıl hasadın biraz hüzünlü başladığını ve özellikle ilk çıkan tomurcuklarda %35 oranında kayıplar yaşandığını açıkladı.

Geleneğin İzinde Gül Yetiştiriciliği

İlk gül çiçeğinin Müftüzade Gülcü İsmail Efendi tarafından 1888'de Bulgaristan'dan getirildiği, Isparta'da bu çiçeğin binlerce dönüm arazide üretim yapılarak yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldiği biliniyor. Hasat sürecinin, kentin iklimi ve elverişli koşullarıyla yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Hasat Sürecinin Detayları

Üreticiler, gül yapraklarındaki yağ keselerini korumak için sabah erken saatlerden itibaren bahçelerde çalışıyor. Toplanan güller, "alım merkezi" olarak bilinen fabrikalara ulaştırılıyor. Güller, burada sıcak su kazanlarında kaynatılarak yağlı su elde ediliyor. İkinci kaynatma sonrası, yağ süzülerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Gül Turizmi ile Ekonomik Hareketlilik

İbrahim Işıdan, gül ve gül ürünleri ile anılan kentin, turizm açısından da büyük bir ilgi gördüğünü vurguladı. Yerli ve yabancı turistlerin gül hasadı döneminde Isparta'yı ziyaret ettiklerini belirtti. Bu dönemin, kenti alternatif bir turizm rotası olarak öne çıkardığını ifade etti.

Tatilciler Gül Bahçelerinde Büyülendi

İzmir'den gelen Saadet Dinçbilen, gül bahçelerini ziyaret ederek yaşadığı deneyimi, "Çok güzel bir deneyim oldu. Mis gibi bir havası var, doyamadık." sözleriyle dile getirdi. Ayrıca Emine Yörükak, bedensel engelli eşiyle birlikte gül bahçelerinde geçirdikleri zamanın keyifli olduğunu belirtti.

Özetle, Isparta gül hasadı sadece ürünler değil, doğası ve kültürüyle de dikkat çekiyor. Umut ediliyor ki hava koşulları ideal düzeyde devam eder ve hasat süreci sağlıkla tamamlanır.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da gül hasadı başladı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da gül hasadı başladı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da gül hasadı başladı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da gül hasadı başladı.

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