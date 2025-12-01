Isparta'da Haftalık Polis Denetimleri: 71 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 23–29 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan denetimlerde 23 bin 450 kişi sorgulandı, 71 aranan şahıs yakalandı ve 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:27
Isparta'da Haftalık Polis Uygulamaları Sonuçlandı

Isparta il genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 23–29 Kasım 2025 tarihleri arasında kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Ekipler, kamu düzenini sağlamak ve suç unsurlarını tespit etmek amacıyla çok sayıda nokta ve araçta denetim yaptı.

Denetim ve Yakalamalar

Uygulamalar kapsamında 23 bin 450 şahıs sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı. Aramalarda ayrıca 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Trafik Denetimleri ve İşlemler

Trafik uygulamalarında ise toplam 10 bin 771 araç kontrol edildi. Kusurlu olduğu tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Polis yetkilileri, denetimlerin kamu güvenliğini artırmaya yönelik düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

