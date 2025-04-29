Isparta'da İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trajik İş Kazası: İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, inşaatta meydana gelen feci bir kaza sonucu Mehmet Kılıç adlı işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ülvikale Mahallesi'ndeki bir inşaatta gerçekleşti. Çalışma esnasında asansör boşluğuna düşen Kılıç için derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu trajik olay, inşaat iş güvenliği konularındaki önemin bir kez daha vurgulanmasına neden oldu.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.