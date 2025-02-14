DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Isparta'da İş Yerinden Para Çalan Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da iş yerinden para çalan şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:16
Isparta'da İş Yerinden Para Çalan Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da Para Çalan Zanlı Yakalandı

Isparta'da bir iş yerinden 6 bin 350 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Y. isimli şüpheli tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili ihbar aldıktan sonra harekete geçti.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Asayiş ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi A.Y.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu durum, Isparta'da güvenlik güçlerinin suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta'da İş Yerinden Para Çalan Şüpheli Tutuklandı
2
Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi İspanya'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor
3
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, NATO'ya Dikkat Çekti: 'Zayıflatmak Hiçbirimizin Çıkarına Değil'
4
Esenler Belediyesi Gazze'de İftar Sofrası Kuracak
5
Sağlık Bakanlığı'ndan Randevu İddialarına Yanıt: 186 Milyondan Fazla Randevu Oluşturuldu
6
İstanbul'da Büyük Organize Suç Operasyonu: 128 Gözaltı
7
Rusya, Donetsk'te 6 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek