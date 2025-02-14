Isparta'da İş Yerinden Para Çalan Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da Para Çalan Zanlı Yakalandı

Isparta'da bir iş yerinden 6 bin 350 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Y. isimli şüpheli tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili ihbar aldıktan sonra harekete geçti.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Asayiş ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi A.Y.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu durum, Isparta'da güvenlik güçlerinin suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.