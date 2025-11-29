Isparta’da Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere ve Elektrik Direğine Çarpıp Tarlaya Savruldu: 1 Yaralı

Isparta–Eğirdir yolunda kontrolden çıkan tır bariyerlere ve elektrik direğine çarpıp tarlaya savruldu; sürücü H.Y. (46) yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:31
Isparta’da Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere ve Elektrik Direğine Çarpıp Tarlaya Savruldu: 1 Yaralı

Isparta’da Kontrolden Çıkan Tır Kazası: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta–Eğirdir karayolunun 13’üncü kilometresinde, Kuleönü Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve çarpmanın etkisiyle tarlaya savruldu.

H.Y. (46) idaresindeki 32 PP 836 plakalı tırın karıştığı kazada sürücü yaralandı.

Müdahale ve İnceleme

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü H.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, tır vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

