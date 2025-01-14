Isparta'da Sivil Polis Aracının Kamyonetle Çarpışması: 2 Polis Memuru Yaralı

Isparta'da yaşanan kazada sivil polis aracı ile kamyonet çarpıştı, olayda 2 polis memuru yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:26
Isparta'da Sivil Polis Aracının Kamyonetle Çarpışması: 2 Polis Memuru Yaralı

Isparta'da Sivil Polis Aracı ile Kamyonet Çarpıştı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, sivil polis aracı ile bir kamyonet çarpıştı. Olayda 2 polis memurunun hafif yaralandığı bildirildi.

Kaza, Isparta-Konya kara yolunda yaşandı. Hasan Hüseyin Y. tarafından kullanılan 32 AEJ 804 plakalı kamyonet, polis memuru Mustafa Ö. yönetimindeki 32 ADV 843 plakalı sivil polis aracıyla çarpıştı. Kaza sonrasında sivil polis aracında bulunan polis memurları M.K.K. ve M.E. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralı memurlara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı polisler, Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde...

Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde...

Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

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