Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 42 Sentetik Ürün Ele Geçirildi

Isparta'da Yunus Timleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 adet sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:38
Yunus Timleri'nin çalışmasıyla gerçekleşti

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda 42 adet sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyon, Isparta genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

