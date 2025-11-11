Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 42 Sentetik Ürün Ele Geçirildi
Yunus Timleri'nin çalışmasıyla gerçekleşti
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin yaptığı aramalarda 42 adet sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Operasyon, Isparta genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.
