Isparta'da Yolcu ve Tur Otobüsü Çarpıştı: 27 Yaralı

Isparta'da Otobüs Kazası: 27 Yaralı

Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Görgü tanıklarına göre, Ramazan Açan yönetimindeki 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Akgün tarafından kullanılan 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 26 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.